Warner Bros: Microsoft è interessata all'acquisto della divisione gaming?

Come avrete letto negli ultimi giorni, secondo alcune voci di corridoio la divisione gaming di Warner Bros potrebbe essere in vendita per correre ai ripari di alcune perdite registrate da AT&T. Tra le aziende interessate potrebbe esserci persino Microsoft.

A sostenerlo è l'utente Twitter Emre Kaya, che in passato ha dimostrato di avere fonti all'interno di Warner Bros diffondendo in anticipo informazioni su film e serie TV. Se anche questa volta l'insider dovesse avere ragione, Microsoft sarebbe seriamente interessata ad acquisire la divisione gaming di Warner Bros e, di conseguenza, entrare in possesso di proprietà intellettuale di un certo livello come Batman Arkham e Mortal Kombat, oltre al sempre più chiacchierato action RPG ambientato nel mondo di Harry Potter e il cui titolo potrebbe essere Hogwarts: A Dark Legacy. Se il catalogo di titoli esclusivi Microsoft dovesse arricchirsi con tutte queste IP, la guerra tra il colosso di Redmond e Sony potrebbe diventare ancor più interessante in futuro.

