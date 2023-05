WB oltre Suicide Squad: in sviluppo un gioco di Superman in stile Hogwarts Legacy?

Nel presentare i risultati finanziari dell'ultimo trimestre di Warner Bros. Discovery agli azionisti del colosso dell'intrattenimento americano, il CEO David Zaslav ha confermato il miliardo di dollari di incassi con Hogwarts Legacy e suggerito lo sviluppo di un videogioco open world di Superman.

Il massimo esponente di WB Discovery ha colto l'occasione per discutere della grande flessibilità garantitagli dalla ricchezza di proprietà intellettuali possedute, e delle enormi opportunità concesse dalla possibilità di realizzare e distribuire in autonomia i videogiochi ambientati nelle dimensioni di Harry Potter, Game of Thrones e nel multiverso supereroico DC.

Per Zaslav, Hogwarts Legacy è l'esempio più chiaro delle possibilità di WB Discovery nel fondere film e videogiochi per dare forma ad esperienze interattive dall'enorme successo commerciale. Il CEO della multinazionale americana dei media, a tal proposito, cita anche il nuovo film di James Gunn Superman Legacy.

"Se guardiamo ad Hogwarts Legacy, una parte importante del successo ottenuto da quel gioco è che consente agli utenti di immergersi al suo interno", esordisce nel suo discorso Zaslav prima di sottolineare come "è un nuovo approccio a questo genere di prodotti. Prima i giochi di Harry Potter erano basati sulla narrazione, ma ora è molto difficile capire quale possa essere la definizione migliore per l'esperienza immersiva offerta da Hogwarts Legacy. Ora abbiamo questa 'via di mezzo', dato che possiamo lanciare videogiochi e altri prodotti su Max o HBO. Quindi potrebbe essere che nei prossimi due anni, quando lanceremo un nuovo film di Superman... beh, le persone vorranno davvero trascorrere più tempo in quel mondo e vorranno immergersi nell'universo di Superman".

