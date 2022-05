Warped Kart Racers scende in pista: ecco il kart game a tema Griffin e American Dad

Mentre Mario Kart 8: Deluxe si conferma il gioco più venduto su Nintendo Switch, l'universo dei racing game a base di kart continua ad ampliarsi, accogliendo con sempre maggiore frequenza nuove produzioni.

Dopo il lancio di Chocobo GP, è ora il momento di veder salire sulle quattro ruote i personaggi di una variegata rassegna di serie animate che hanno segnato gli anni Novanta e primi Duemila. Il team di Electric Square ha infatti annunciato Warped Kart Racers, produzione che vedrà contendersi la vittoria i protagonisti delle serie American Dad!, I Griffin, Solar Opposites e King of the Hill. Le irriverenti produzioni americane si preparano dunque a scendere in pista in un nuovo kart game ispirato all'immortale Mario Kart, con tanto di modalità di gioco sia single player sia multiplayer.



Per presentare il racing, Electric Square ha pubblicato il trailer che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Al momento, manca una data di uscita precisa per il gioco, ma è già stato confermato che Warped Kart Racers approderà in esclusiva nell'ecosistema Apple Arcade. Il debutto non sarà troppo lontano nel tempo, con il servizio di abbonamento Apple che ha già provveduto ad inserire il titolo nel catalogo nelle produzioni in uscita a maggio 2022.