Warren Spector: 'Deus Ex sarebbe troppo reale per il 2021, non lo rifarei oggi'

La Game Developers Conference 2021 (GDC) si è aperta con una settimana di chiacchierate virtuali, tra le quali è spiccata quella che ha visto protagonista Warren Spector, figura cardine nell'affermazione del genere immersive sim cyberpunk e creatore dei franchise di System Shock e Deus Ex.

Proprio in merito a quest'ultimo, Spector ha speso alcune interessanti dichiarazioni durante la conversazione, affermando che al giorno d'oggi non rifarebbe lo stesso gioco a cui diede vita nel 2000:

"Sono costantemente stupito di quanto sia stata accurata la nostra visione del mondo. Francamente mi spaventa anche un po'. In effetti non penso che rifarei Deus Ex oggi. Le teorie del complotto di cui abbiamo raccontato fanno ora parte del mondo reale, e non vorrei supportarle", riferendosi al complotto delle corporazioni tecnologiche che fa da sfondo agli eventi della serie.

Parlando dei capitoli della serie a cui non ha fatto più da director, Spector ha voluto sottolineare in particolar modo la qualità di Deus Ex: Human Revolution: "Ho terminato i giochi (specialmente Human Revolution) sentendo di aver avuto un'autentica esperienza da Deus Ex. Ci sono state cose che mi hanno fatto urlare allo schermo, ma tutto sommato penso che i giochi funzionino ad alti livelli".

Per quanto desideroso di dirigere la produzione di un nuovo capitolo di Deus Ex, Spector si è detto al contempo consapevole che l'IP è ben salda tra le mani di Square-Enix, e che al momento c'è ben poco da fare al riguardo: "Mi piacerebbe creare un nuovo gioco Deus Ex, ma l'IP ora è di proprietà di Square Enix, quindi non succederà. I successori spirituali di Deus Ex sono praticamente tutto ciò che mi interessa fare".

L'autore statunitense ha quindi concluso tracciando un curioso paralleo tra Deus Ex e The Legend of Zelda Breath of the Wild, affermando che alcune caratteristiche dell'open world di Nintendo gli hanno ricordato gli elementi da immersive sim che invece determinano l'essenza del franchise Sci-Fi.