Warren Spector: 'Disney dovrebbe tornare a sviluppare videogame'

Soprattutto se videogiocate da tanto tempo, è probabile che durante la vostra "carriera videoludica" vi siate imbattuti in qualche gioco di Disney. Vi sarete accorti però che da un po' di tempo a questa parte, il colosso dell'intrattenimento è come se avesse quasi abbandonato il mondo dei videogame.

Uno dei più belli e particolari degli ultimi anni fu sicuramente Epic Mickey, che nonostante il flop del suo secondo capitolo Epic Mickey 2 (che è anche costato la chiusura dei Junction Point Studios) è comunque ricordato come un ottimo videogame. Il director del primo titolo peraltro, è un certo Warren Spector, uno dei nomi più importanti dell'industria videoludica.

Lo stesso Spector ha parlato in una recente intervista, proprio del rapporto tra Disney e i videogiochi, riprendendo una dichiarazione di Bob Iger dello scorso febbraio secondo cui il colosso non avrebbe intenzione di ritornare in quest'ambito ora che la licenza di Star Wars è stata affidata ad EA.

Per Spector Disney invece dovrebbe essere molto più coinvolta in questa industria, visto l'enorme catalogo di IP che ha a disposizione: "Assolutamente, con le proprietà che controllano io credo che essere soltanto un'organizzazione di licenze è un vero peccato".

Nella stessa intervista si è toccato anche il tema di Disney Infinity, chiuso perché, secondo Spector "C'erano persone in Disney Interactive a cui non piacevano i videogame, e che non capivano i videogame. Credo fosse una gran parte del problema".

Che ne pensate delle sue parole? Sareste favorevoli a un ritorno di Disney nell'industria videoludica?