Warren Spector, papà di Deus Ex e System Shock, sta sviluppando una nuova IP

OtherSide Entertainment, studio fondato dai veterani Paul Neurath e Warren Spector, ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo progetto supervisionato proprio da Spector, papà di titoli come System Shock e Deus Ex.

Il nuovo gioco viene descritto come "una simulazione immersiva basata su una proprietù intellettuale completamente nuova sviluppata da OtherSide." Warren Spector (chief creative officer dello studio) si è detto molto contento di poter lavorare ad una nuova IP con un team così talentuoso e assicura che i fan dei suoi precedenti giochi troveranno molti elementi capaci di soddisfarli, purtroppo però al momento non ci sono altri dettagli, il titolo è nelle primissime fasi di sviluppo e ulteriori dettagli verranno diffusi più avanti.

OtherSide ha pubblicato una concept art che non permette però di capire molto di più sul progetto, restiamo quindi in attesa si chiarimenti. Periodo di grandi cambiamenti per lo studio, che ha nominato un nuovo General Manager nella persona di Jeff Goodsill, ex producer in studi come nsemble Studios, Papyrus Design Group, Iron Lore Entertainment e Tencent Boston e responsabile di titoli come Age of Empires, Warhammer 40,000 Dawn of War, Titan Quest e NASCAR Racing.

Il nuovo gioco gioco di OtherSide uscirà su PC e console next-gen, le piattaforme di riferimento non sono state ancora confermate.