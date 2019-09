Warren Spector: al papà di System Shock e Deus Ex non piacciono le Classi Personaggio

Nel corso di un'intervista concessa a GameSpot, il celebre sviluppatore texano Warren Spector ha discusso dello sviluppo di System Shock 3 e spiegato che, secondo lui, il sistema di suddisione in Classi dei personaggi nei moderni videogiochi di ruolo è un concetto ormai superato.

"Voglio dire, non sono un grande fan delle Classi Personaggio", ha esordito senza troppi giri di parole il papà di Deus Ex e System Shock prima di rimarcare il concetto e affermare che "ci sono molti giochi in cui quel tipo di progressione può avere senso, in cui la presenza degli alberi di abilità spinge le persone a credere che la suddivisione in classi sia un'ottima idea. Ma uno dei tratti distintivi delle simulazioni digitali è che per essere davvero immersive devono coinvolgerti in quel mondo. Tu, non il tuo piccolo avatar alto 64 pixel o cose simili. Si tratta di prendere decisioni che si ritengono appropriate alla situazione e al contesto, quindi per me la cosa più importante è la costruzione di uno stile di gioco individuale che sappia guidare l'esperienza di ciascun utente in modo originale".

Sempre nel corso dell'intervista, Spector non si è limitato ad "attaccare" le Classi Personaggio ma ha provato a rivolgersi direttamente ai suoi colleghi per spronarli a superare definitivamente questo sistema: "Non capisco davvero perchè gli sviluppatori di videogiochi utilizzino ancora il sistema della suddivisione in classi dei personaggi. Immagino sia semplice per le persone capire se si è un combattente, un guaritore o un mago, ma è un approccio nato in un contesto da GDR cartaceo e oggi abbiamo strumenti di sviluppo estremamente superiori rispetto a quelli che avevano a disposizione Gary Gygax e Dave Arneson".

Tra i giochi che arriveranno nel corso dei prossimi mesi e che non si serviranno di un sistema di suddivisione in classi per l'evoluzione delle abilità del proprio personaggio ci sarà, naturalmente, anche lo stesso System Shock 3 di Warren Spector, la cui uscita su PC è attesa non prima della seconda metà del 2020 su PC e, presumibilmente, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Scarlett.