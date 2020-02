Warriors Orochi 4 e Darksiders Genesis tra i giochi della settimana di Nintendo Switch

Non tutti i lunedì vengono per nuocere, parafrasando un famoso detto. Ecco dunque che la nuova settimana che inizia oggi non significa solo altri sei giorni di lavoro, ma anche tanti giochi in uscita su Nintendo Switch. Andiamo a vedere insieme le uscite più significative sulla console della casa di Kyoto.

Inutile girarci intorno, i nomi più importanti sono sicuramente quelli di Warriors Orochi 4 Ultimate, la nuova edizione della serie action di Koei Tecmo che arriva anche su Switch, e soprattutto Darksiders Genesis, un altro dei titoli più attesi dai fan per il debutto sulla console ibrida di Nintendo. Tutti e due saranno disponibili a partire dal 14 Febbraio, e per approfondire potete leggere sia la nostra recensione di Warriors Orochi 4, sia la nostra recensione di Darksiders Genesis.

C'è poi la solita mole di titoli indie più o meno interessanti, che vi andiamo ad elencare nella lista qui di seguito:

Martedì 11 Febbraio:

TIlt Pack

Cosmonauta

Giovedì 13 Febbraio:

Space Hunter: The Lost Levels

Super Loop Drive

Rise of Insanity

Quarters, Please! Vol. 2

Florence

Venerdì 14 Febbraio:

Railway Empire - Nintendo Switch Edition

Kitty Maestro

Darksiders Genesis

Underhero

Speedway Racing

Aspettate qualche titolo in particolare di questo elenco?