Warriors Orochi 4 esce il 19 ottobre su PS4, Xbox One, Switch e PC

Koei Tecmo Europe ha annunciato che Warriors Orochi 4 sarà disponibile a partire dal prossimo 19 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il nuovo capitolo della serie includerà il supporto allo split-screen per la modalità co-op.

Warriors Orochi 4 vanta ben 170 personaggi giocabili tratti dall’universo di Dynasty e Samurai Warrios, offrendo così ai giocatori un incredibile numero di opzioni tra cui scegliere quando si gioca da soli o con un amico.

Inoltre, il gioco comprende abilità Magiche, che permettono ai personaggi di eseguire attacchi incredibilmente potenti e visivamente impressionanti contro i nemici più impegnativi. Questi nuovi poteri traggono origine dagli artefatti più divini degli Dei: i Tesori Sacri. In questa distorta ed unificata versione dei loro mondi, tutti i Guerrieri sono sorprendentemente dotati di un Tesoro Sacro che alimenta il loro attacco magico. Oltre alle mosse legacy e agli attacchi speciali, ora i Guerrieri possono lanciare incantesimi mirati a distanza, o persino combinare i loro poteri con quelli di un alleato per colpi davvero devastanti!

Per mostrare ulteriormente le nuove possibilità offerte da Warriors Orochi 4, Koei Tecmo ha pubblicato un nuovo trailer, fornendo uno sguardo più approfondito al nuovo personaggio annunciato: il padre del pantheon Greco, Zeus. Il possente Keravnos Zeus ha il potere di richiamare il tuono per devastare i suoi nemici e fa squadra con personaggi familiari provenienti dal Warrior-verse per sconfiggere uno sconosciuto nemico!