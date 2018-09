Warriors Orochi 4: nuovi dettagli sui poteri e le magie del gioco Koei Tecmo

Koei Tecmo Europe ha rivelato oggi ulteriori dettagli sulla caratteristica di Deificazione di Warriors Orochi 4, offrendo inoltre uno sguardo più approfondito alla magia e alle funzionalità di supporto che i giocatori possono utilizzare in battaglia.

Gli eroi riassemblati degli universi Dynasty e Samurai Warriors si trovano a fronteggiare un'altra battaglia; il Dio degli dei, Zeus, si è infiltrato nel regno umano per creare il proprio mondo parallelo. Gli eroi capiscono che per risolvere questa misteriosa situazione e tornare a casa devono trovare otto bracciali Ouroboros, ma alcuni individui hanno scoperto che questi braccialetti possiedono un grande potere e decidono di usarli a proprio vantaggio. Questa avvincente nuova caratteristica, la Deificazione, garantisce il potere degli dei a coloro che utilizzano il braccialetto. Assumendo una nuova e potente forma, i personaggi che eseguono la Deificazione non solo sono in grado di usare una quantità illimitata di magia in battaglia, ma lanciano anche attacchi fisici e magici unici.

Inoltre, tutti i 170 personaggi giocabili in Warriors Orochi 4 sono in grado di utilizzare i Sacred Treasures, che consentono agli eroi di eseguire attacchi magici a distanza ravvicinata e a lungo raggio in battaglia. Combinare questi attacchi con gli altri membri del gruppo, superare battaglie, aiutare gli alleati e allenarsi insieme, aumenta le relazioni tra i personaggi e offre vari benefici. Rafforzare i legami tra i personaggi migliora le loro abilità quando lavorano insieme e sblocca eventi – in questo modo potrai scopire più dettagli su di loro e sulle loro vere motivazioni in questo mondo parallelo.

I fan possono effettuare il pre-order di Warriors Orochi 4 e ottenere vari oggetti bonus. Coloro che effettueranno il pre-order della versione fisica, solo presso i rivenditori selezionati, riceveranno costumi alternativi per Xu Shu, Mitsunari Ishida, Da Ji, Wang Yuanji, Wang Yi, Lady Hayakawa, Xingcai, Guo Jia, Takatora Todo e Yoshitsugu Otani. In alternativa, se i giocatori decidono di effettuare il pre-order digitale su Xbox One e Nintendo Switch, riceveranno tutti i bonus precedentemente menzionati più due bonus extra: un elusivo unicorno e il potente Pegasus. I pre-order digitali su PlayStation 4 riceveranno tutti i costumi alternativi e saranno anche premiati con Pegasus insieme a uno speciale tema.

Warriors Orochi 4 è attualmente in sviluppo per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e Steam e sarà disponibile in tutta Europa il 19 ottobre 2018.