Warriors Orochi 4: i nuovi personaggi si mostrano in azione in un trailer

Koei Tecmo ha pubblicato un nuovo trailer di Warriors Orochi 4, rivelando i nuovi personaggi presenti nel roster. Stiamo parlando nello specifico di quattro divinità: Perseus, Ares, Athena e Odin.

Quattro nuovi dei, ognuno dotato di potenti armi mistiche note come Tesori Sacri, si uniscono al vasto roster di Warriors Orochi 4, tra cui: Perseus, Ares, Athena e Odin. Perseus - l'eroe dell’Olimpo e semidio figlio di Zeus - sentendo la notizia che suo padre si sta immischiando nel mondo umano, decide di alzarsi per combattere al loro fianco. Nel frattempo, Athena - la sapiente e potente dea della saggezza – non appena scopre i piani di Perseus scende sulla terra per catturarlo. Usa poteri magici per manipolare le dimensioni della sua arma, lo scudo Aegis, che lancia contro i suoi avversari per trasformarli in pietra.

Allo stesso tempo, Ares - il dio della guerra - combatte con passione per soddisfare le proprie convinzioni - che gli dei dovrebbero dominare l'umanità. Brandendo le sue lance gemelle per trasformarsi in un drago vigoroso, Typhon scatena un flusso di fuoco sugli sfortunati che incrociano la sua strada. Anche il sovrano di Asgard, Odin, si unisce alla mischia usando Gungnir, una lancia unica che richiama le sue lame magiche sulla sua punta per diventare un potente trapano che può eliminare rapidamente chiunque si trovi sul suo cammino.

Oltre alle quattro nuove divinità, sono stati annunciati anche numerosi bonus pre-order per entrambe le versioni fisiche e digitali. Coloro che prenoteranno la versione fisica, solo presso alcuni retailer selezionati, riceveranno costumi alternativi per Xu Shu, Mitsunari Ishida, Da Ji, Wang Yuanji, Wang Yi, Lady Hayakawa, Xingcai, Guo Jia, Takatora Todo e Yoshitsugu Otani. In alternativa, se i giocatori decidono di effettuare il pre-order digitalmente su Xbox Marketplace e Nintendo eShop, riceveranno tutti i bonus precedentemente menzionati più due bonus extra: un unicorno sfuggente e il potente Pegasus. I pre-order digitali sul PlayStation Store saranno premiati con Pegasus insieme a uno speciale tema di Warriors Orochi 4.