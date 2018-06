Warriors Orochi 4 per Nintendo Switch punterà ai 1080p in modalità docked

Nel corso dell'E3 2018 la redazione di Dualshocker ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con Masaki Furusawa, producer di Warriors Orochi 4, riguardo le prestazioni grafiche della versione Switch del gioco.

Furusawa ha dichiarato che il team di sviluppo punta ai 1080p in modalità docked, e ai 720p in modalità portatile. Per quanto riguarda il framerate, l'obiettivo è di raggiungere i 60 fps. Per ottenere queste prestazioni, tuttavia, l'edizione dedicata alla console ibrida della Grande N presenterà una resa grafica meno dettagliata rispetto alle altre versioni. "A causa delle specifiche tecniche minori di Nintendo Switch, la nostra sfida più grande è mantenere il framerate stabile, dal momento che non vogliamo alterare l'azione di gioco. Ovviamente le specifiche inferiori abbasseranno la grafica del titolo", queste le parole del producer Masaki Furusawa.

Ricordiamo ai lettori di Everyeye che Warriors Orochi 4 includerà ben 170 personaggi giocabili tratti dall'universo di Dynasty Warriors e Samurai Warriors, e sarà disponibile a partire dal 19 ottobre 2018 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Sulle nostre pagine potete osservare l'ultimo trailer pubblicato poche ore fa in cui ci vengono illustrate alcune delle feature presenti in questo nuovo capitolo della serie musou a cura di Omega Force.