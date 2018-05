Warriors Orochi 4 uscirà in Occidente su PC, PS4, Xbox One e Switch; nuove immagini

Come già avevamo appreso durante lo scorso mese di marzo, Warriors Orochi 4, nuovo capitolo dell'omonima saga musou, sarà pubblicato sul mercato occidentale nel corso del 2018. Nella giornata di oggi, Koei-Tecmo ha svelato maggiori dettagli riguardanti le piattaforme su cui il titolo approderà.

La compagnia giapponese ha dato conferma che Warriors Orochi 4 sarà pubblicato in Nord America ed Europa su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Come già si era previsto, l'edizione portatile per PlayStation Vita rimarrà invece confinata al solo Giappone.

Il publisher ha inoltre discusso di altri dettagli legati al musou sviluppato da Omega Force. Il comparto narrativo del gioco vedrà ancora una volta fusi i mondi di Samurai Warriors e Dynasty Warriors. Gli eroi tratti dai due franchise (in tutto 170, tutti giocabili) dovranno nuovamente lottare per cercare di riportare il mondo in uno stato di quiete. Per far ciò, sarà necessario esplorare il mondo di gioco e trovare otto braccialetti dalle misteriose e magiche capacità. Dietro a questo cataclisma, si nasconde la figura di Zeus, il re dell'Olimpo: gli eroi dovranno unire le proprie forze cercando di sconfiggere le divinità greche.

Warriors Orochi 4 sarà pubblicato nel corso del 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. In calce trovate una nuova galleria di screenshot pubblicati oggi da Koei-Tecmo.