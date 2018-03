Warriors Orochi 4, uscita confermata nel 2018 anche in Occidente

Nel weekend,ha annunciato ufficialmente Warriors Orochi 4 in Giappone), nelle scorse ore la divisione americana del publisher ha confermato che il gioco arriverà anche in Occidente nel corso del 2018.

Per l'occasione, la compagnia ha pubblicato un brevissimo teaser trailer che mostra il logo occidentale del gioco. Al momento purtroppo non ci sono dettagli sul gameplay, sulla trama o sulle piattaforme di destinazione, con ogni probabilità vedremo Warriors Orochi 4 su Playstation 4 e Nintendo Switch, mentre l'eventuale edizione portatile per PlayStation Vita potrebbe restare confinata al solo Giappone.

Con Warriors Orochi 4, Koei-Tecmo vuole rilanciare il franchise, così come fatto con Dynasty Warriors 9, uscito lo scorso mese di febbraio e accolto tiepidamentee da pubblico e critica.