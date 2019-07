WARSAW: il nuovo video svela l'uscita del GDR strategico ispirato a Darkest Dungeon

Le fucine digitali di Pixelated Milk sfornano un nuovo gameplay trailer di WARSAW per svelare la data di uscita ufficiale su PC del loro ambizioso gioco di ruolo strategico che si rifà a capolavori del genere come Darkest Dungeon e This War of Mine.

Stando alle informazioni condivise dagli sviluppatori polacchi, il lancio di WARSAW è previsto per il 4 settembre su PC attraverso le pagine di Steam: gli autori di Pixelated Milk tengono inoltre a precisare che il gioco sarà commercializzato nella sua forma finale, senza cioè prevedere alcuna fase in Accesso Anticipato.

Il titolo cala l'utente nei panni di un manipolo di coraggiosi partigiani chiamati a fronteggiare le forze di occupazione naziste che imperversano per le strade di Varsavia. Il nostro compito sarà perciò quello di organizzare e sostenere gli sforzi compiuti dalla resistenza, partecipando ad attività che spazieranno dalle missioni di sabotaggio alle imboscate, fino ad arrivare alle necessarie operazioni di soccorso e di recupero di ostaggi che serviranno a migliorare il morale dei propri compagni e dell'intera popolazione.

Se vi siete cimentati nelle sfide di Darkest Dungeon e avete superato indenni i rigidi inverni di This War of Mine, osservando il video e le immagini odierne noterete certamente le enormi somiglianze in termini stilistici e di gameplay tra WARSAW e le due gemme strategiche di cui sopra. Cosa ne pensate di questo progetto? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di approfondire la conoscenza di questo genere di esperienze videoludiche leggendo la nostra recensione di Darkest Dungeon.