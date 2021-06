Wartales annunciato all'E3: trailer per il GDR open world, tra mercenari e Medioevo

Con la seconda giornata di E3 2021, è arrivato infine il momento del PC Gaming Show, che porta con sé aggiornamenti su produzioni già note, ma anche diverse World Premiere.

E così, accanto all'annuncio della data di uscita di Orcs Must Die 3 su PC, arriva anche la presentazione di Wartales, nuova produzione firmata dal team indipendente di Shiro Games. Presentato con il trailer che trovate in apertura a questa news, il titolo si presenta come un GDR dalla struttura open world, ambientato in un immaginario di stampo medievale. Il titolo pone i giocatori alla guida di un gruppo di mercenari, impegnati in un viaggio in cerca di fortuna. Lungo la strada, gli avventurieri saranno chiamati a svelare il mistero che si cela dietro le tombe degli antichi. Il tutto mentre combattono, reclutano nuovi alleati e riscattano taglie.

Al momento, Shiro Games non ha annunciato una precisa data di lancio per Wartales, che resta tuttavia atteso su PC nel corso del 2021.