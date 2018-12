Warwick Light di Sony: i giocatori PS4 vogliono esperienze singleplayer

Warwick Light, vice presidente e Managing Director di Sony Interactive Entertainment Europe, è intervenuto sulle pagine di MCVUK per affrontare un argomento piuttosto sentito dagli appassionati di videogiochi, ossia la necessità di difendere la tradizione ludica delle esperienze singleplayer come God of War.

"Anche se il 2018 è stato indiscutibilmente un grande anno per Fortnite", esordisce Light, "è stato anche un anno in cui abbiamo ottenuto grandi risultati comportandoci da editori e concentrandoci su titoli esclusivi, sia che si trattasse di God of War, Spider-Man o Detroit (Detroit: Become Human, ndr) che di titoli come Astro Bot".

Per l'alto dirigente di Sony, quindi, la chiave del successo del colosso videoludico giapponese non risiede nella rincorsa spasmodica dei fenomeni del momento ma nell'incontro tra ciò che chiede la platea di PS4 e quello che, a suo giudizio, rappresenterebbe il tratto distintivo della produzione ludica della compagnia, ossia i giochi singleplayer.

"Le mode sono una cosa, ma quello che i nostri giocatori richiedono è un'altra", spiega infatti Warwick Light aggiungendo che "c'è ancora una vastissima platea di appassionati di videogiochi che chiede esperienze dal gameplay raffinato e dalla narrazione singleplayer, come testimoniano l'enorme popolarità e le vendite di titoli come Spider-Man e God of War".

La strada tracciata dal vice presidente di SIEE continuerà ad essere seguita con progetti del calibro di Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II e Days Gone, a cui bisogna necessariamente aggiungere l'ultimo kolossal sci-fi di Hideo Kojima, Death Stranding, anch'esso rivolto alla platea di appassionati di giochi singleplayer.