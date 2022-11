Warzone 2.0 criticato dagli utenti sui social: 'Meglio Apex Legends'

L'uscita di Warzone 2.0 ha generato tantissima curiosità, specie tra gli appassionati degli sparatutto. Diversi membri della community di Apex Legends, ad esempio, hanno messo le mani sul nuovo battle royale di Activision in cerca di novità, ma la loro esperienza non sembra essere stata delle migliori.

All'interno di un thread aperto di recente su Reddit, in molti hanno infatti criticato il battle royal di Activision senza troppi sconti, giudicandolo non all'altezza lato gameplay anche a causa di un aim assist troppo invasivo e dell'assenza di un sistema di ping. Alcuni giocatori hanno addirittura dichiarato di non voler più giocare a Warzone 2.0 dopo averlo provato, e di aver rivalutato totalmente in positivo Apex Legends.

Tutto ciò è avvenuto sullo sfondo delle recenti polemiche legate al matchmaking di Apex Legends. In molti, se ricordate, si sono lamentati del bilanciamento all'interno dei match del gioco, in cui spesso capitava di essere accoppiati con giocatori di grado molto più alto, una situazione che purtroppo gli sviluppatori sembrano non aver ancora risolto.

La community si è poi anche lamentata dei Twitch Drop legati alle skin di Apex Legends, pensando che alcune opzioni estetiche, messe precedentemente a pagamento, fossero state regalate in forma gratuita agli abbonati della piattaforma viola. Ma così non era. Si è trattato di un semplice bug.