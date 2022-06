Warzone 2 e MW2 saranno i primi COD 'unificati', ci sarà un reset dell'arsenale

A distanza di pochi minuti dall'attesissimo reveal di Call of Duty Modern Warfare 2, Activision ha svelato numerose informazioni non solo sul nuovo capitolo della serie principale, ma anche su Warzone 2.0.

La principale notizia riguarda la volontà di sfruttare il lancio dei due prodotti per ripartire da zero e resettare l'arsenale, diventato ormai difficile da gestire nel primo Warzone a causa della coesistenza di armi ed equipaggiamenti provenienti da almeno tre diversi capitoli. Questo significa che Warzone 2 partirà con le sole armi di Modern Warfare 2, che rappresenteranno il loot pool di base.

Ecco di seguito le dichiarazioni ufficiali del team di sviluppo:

"Warzone 2.0 includerà meccaniche e contenuti del nuovo Modern Warfare 2 con un sistema di progressione e un inventario inediti. Il primo Warzone continuerà a vivere come un'esperienza di gioco separata e includerà nuovi metodi di progressione e armi aggiuntive che riguarderanno solo la 'Warzone experience'. Non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli."

Altra importante notizia coinvolge invece il comparto tecnico dei due titoli, visto che per la prima volta in assoluto Activision è intenzionata ad utilizzare lo stesso motore di gioco per tutti i capitoli futuri della serie. Si parla quindi di un'esperienza di gioco unificata che partirà dalla condivisione dello stesso engine da parte di Call of Duty Warzone 2 e Modern Warfare 2 e che proseguirà nei prossimi anni a prescindere da chi si occuperà dei futuri capitoli.

In attesa di saperne di più, vi rimandiamo alla lunga anteprima di COD Modern Warfare 2 a cura del nostro Alessandro Bruni.