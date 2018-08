Wasteland 2 Director's Cut arriverà su Nintendo Switch a settembre

Nel corso del Nindies Showcase Summer 2018, la Grande N ha annunciato la data di uscita della versione Switch Wasteland 2: Director's Cut: il gioco di ruolo post apocalittico di inXile Entertainment arriverà sulla console di Nintendo il 13 settembre.

Wasteland 2 Director's Cut è versione riveduta e migliorata del titolo pubblicato originariamente nel 2014. Questa riedizione, già disponibile su Playstation 4, PC e Xbox One, presenta un comparto grafico superiore, nuovi perk per i personaggi, la possibilità di effettuare tiri di precisione e più di 8.000 linee di dialogo aggiuntive. Gli sviluppatori hanno inoltre ottimizzato i controlli e l'interfaccia appositamente per Nintendo Switch. In apertura di notizia potete osservare il trailer di annuncio che, oltre a rivelarci la data di uscita, ci offre una breve panoramica della produzione. Che ne pensate di questa aggiunta alla line-up di Nintendo Switch?

Dai produttori del primo Fallout, arriva Wasteland 2, sequel del primo videogioco di ruolo post-apocalittico. Preparati a lasciare il segno sul paesaggio infernale delle lande desolate… o a morire provandoci. Più di 80 ore di gioco. Equipaggia la tua squadra di Ranger del Deserto con le armi più devastanti presenti al di qua della zona radioattiva, metti alla prova le tue abilità strategiche e riporta la giustizia nelle lande desolate.