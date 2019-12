Wasteland 2 è gratuito su GOG per un periodo limitato in occasione dei Winter Sale

GOG, noto rivenditore di giochi PC drm-free di proprietà di CD Projekt RED, ha lanciato i Winter Sale. Oltre ad applicare degli sconti sulla maggior parte del proprio catalogo, ha anche deciso di fare un bel regalo a tutti i suoi utenti!

Recandovi sulla home page di GOG avete l'opportunità di riscattare in maniera completamente gratuita Wasteland 2 - Director's Cut Digital Classic Edition, chiaramente in versione PC! Tutto ciò che dovete fare è effettuare il log-in con il vostro account (o registrarne uno, se non l'avete) e cliccare sul pulsante "Get it free" in bella mostra sulla pagina principale. Una volta effettuata questa operazione, il gioco rimarrà vostro per sempre! Nel pacchetto, oltre al gioco principale in edizione Director's Cut (caratterizzata da miglioramenti grafici, nuove meccaniche e abilità aggiuntive), sono inclusi anche molti contenuti speciali, come il manuale, la mappa del mondo di gioco, la colonna sonora originale (sia in formato MP3 che FLAC) e un art book, tutti in formato digitale.

Affrettatevi, però! Avete tempo fino alle ore 15:00 di venerdì 13 dicembre per approfittare del regalo di GOG! Quale miglior modo per prepararsi al lancio di Wasteland 3, previsto per il 19 maggio 2020?