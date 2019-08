Wasteland 3: l'Alpha arriva il 21 agosto, si concentrerà sul combat system

Con la pubblicazione di un aggiornamento sul blog ufficiale del titolo, InXile Entertainment ha annunciato che la versione Alpha di Wasteland 3 sarà lanciata su Steam il 21 agosto.

A questa primissima versione giocabile dell'RPG a sfondo post-apocalittico potrete accedere se fate parte come minimo dello scaglione First Access su Fig, ovvero se in campagna di crowdfunding avete donato 75 o più dollari a supporto degli sviluppatori.

Per quanto sappiamo bene come il titolo porrà un forte accento su elementi fondanti del franchise come i bivi narrativi, i dialoghi approfonditi e i personaggi carismatici, questa Alpha si concentrerà sostanzialmente sul combat system e sul modo in cui quest'ultimo riesce ad incastrarsi con le scelte di level design attuate dal team di sviluppo. InXile ci tiene ovviamente a precisare che nel corso delle sessioni di gioco potrete incappare con una discreta probabilità in bug, crash e altri problemi tecnici, dal momento che stiamo parlando di una versione preliminare del titolo. Viene inoltre chiarito che i partecipanti non saranno soggetti ad alcun contratto NDA, e potranno dunque condividere apertamente le proprie esperienze di gioco.

Chi rimane escluso da questa prova potrà rifarsi in seguito con l'arrivo dell'Early Access di Wasteland 3, anch'esso previsto su Steam (il gioco completo sbarcherà anche su GOG.com).

Wasteland 3 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel corso della primavera del 2020. Il titolo presenzierà alla GamesCom di Colonia in forma giocabile.