Wasteland 3, arriva il supporto all'italiano: l'annuncio di inXile!

Nuova produzione firmata dagli sviluppatori di inXile, l'accoglienza di Wasteland 3 da parte della critica è stata positiva, con il nuovo gioco di ruolo che si è guadagnato buone valutazioni in sede di recensione.

L'universo post apocalittico offre agli appassionati di giochi di ruolo la possibilità di immergersi in un mondo complesso, brutale e imprevedibile, in cui ogni decisione andrà valutata con estrema attenzione. Per agevolare l'azione all'interno di Wasteland 3 da parte della community videoludica nostrana, giunge ora una notizia che sarà sicuramente accolta con gioia.



Come potete verificare direttamente in calce a questa news, infatti, l'account Twitter ufficiale del gioco ha confermato che vi sarà presto introdotto il supporto alla lingua italiana e portoghese. Al momento, la software house non ha offerto una data di lancio precisa per la nuova feature, ma quest'ultima, si promette, sarà resa disponibile entro la fine del 2020.

Per tutti i dettagli sul gioco di ruolo di inXile, sulle pagine di Everyeye trovate ovviamente una ricca recensione di Wasteland 3, a cura del nostro Daniele D'Orefice. Ricordiamo che il titolo è attualmente già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco è inoltre approdato sin dal Day One all'interno del catalogo Xbox Game Pass.