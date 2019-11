Wasteland 3: l'avvincente trailer dell'X019 ne svela la data d'uscita

A chiudere l'ultimo episodio di Inside Xbox andato in onda questa sera da Londra, Microsoft ha mostrato un nuovo trailer di Wasteland 3 che ha finalmente svelato la data d'uscita ufficiale del gioco.

Il gioco sviluppato da inXile Entertainment, uno degli ultimi team acquisiti dal colosso di Redmond, è infatti tornato a mostrarsi in un trailer che ci presenta le pericolose ambientazioni innevate e popolate da nemici umani ed enormi creature robotiche che i giocatori dovranno affrontare nel corso dell'avventura, interamente giocabile in cooperativa con i propri amici.

Come potete vedere nel filmato che trovate allegato alla notizia, Wasteland 3 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 19 maggio 2020 sulle seguenti piattaforme: Xbox One, PlayStation 4 e PC. Chiunque disponga di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass su PC o Xbox One (o entrambi grazie a XGP Ultimate) al momento dell'uscita del gioco potrà inoltre scaricarlo e giocarci senza alcun costo aggiuntivo.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche l'elenco completo dei requisiti di sistema della versione PC di Wastelands 3.

Avete già visto la nostra anteprima del gameplay di Wasteland 3 pubblicata in occasione della GamesCom 2019?