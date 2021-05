Wasteland 3: la Battaglia di Steeltown infuria nel video dell'espansione

Dopo aver aperto una finestra sul futuro con le prime anticipazioni sul nuovo GDR di inXile in sviluppo su Xbox Series X/S, la sussidiaria degli Xbox Game Studios e Deep Silver pubblicano un nuovo video gameplay di The Battle of Steeltown, la nuova espansione narrativa di Wasteland 3.

Nella prossima avventura che attende gli appassionati del GDR tattico, i Ranger dovranno attraversare il complesso industriale di Steeltown e condurre delle indagini sui tumulti causati dalle incursioni dei banditi. Agli utenti spetterà il compito di assistere all'escalation di tensione e scegliere se prendere o meno parte alla ribellione degli operai organizzata dalla leader Abigail Markham.

Sul fronte squisitamente ludico, nel DLC troveranno spazio diverse innovazioni di gameplay rappresentate, ad esempio, dalla necessità di affrontare una schiera completamente inedita di nemici robotici. Per avere la meglio su questi automi, i Ranger potranno ampliare il proprio ventaglio di opzioni tattiche attraverso l'aggiunta degli effetti di stato cumulativi, degli scudi elementali e delle armi non letali: non a caso, il team di InXile provvederà a estendere il perimetro contenutistico delle armi e degli equipaggiamenti per rendere ancora più variegata l'esperienza di gioco.

L'espansione di Wasteland 3 The Battle of Steeltown sarà disponibile dal 3 giugno su PC, PS4, Xbox One e in retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Wasteland 3.