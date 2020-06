Wasteland 3: Brian Fargo presenta il nuovo gameplay trailer

Nel corso del Future Game Show, il noto game designer Brian Fargo è intervenuto per presentare un gameplay trailer del nuovo capitolo di una serie che egli stesso ha contribuito a creare, Wasteland 3.

Il filmato ci ha permesso di dare nuovamente uno sguardo alle meccaniche di gameplay che contraddistingueranno il terzo capitolo della nota serie RPG tattica. Wasteland 3 catapulterà i giocatori nei panni di un Desert Ranger che combatte una battaglia persa per mantenere viva la sua amata Arizona. Fedele agli stilemi della saga, Wasteland 3 offrirà combattimenti tattici impegnativi, tante ore di esplorazione e una storia piena di colpi di scena influenzata da importanti decisioni di natura etica. Le missioni potranno essere giocate sia in modalità giocatore singolo, sia in cooperativa con amici. A tal proposito, vi invitiamo a leggere la nostra prova della Beta di Wasteland 3.

L'uscita, inizialmente prevista per il 19 maggio, è stata recentemente rinviata al 28 agosto a causa dei ritardi provocati dalla pandemia di Coronavirus. Nonostante InXile Entertainment sia ormai uno studio di proprietà di Microsoft, Wastelands 3 arriverà come promesso su Xbox One, PlayStation 4, PC, Mac e Linux. Sarà disponibile in Xbox Game Pass fin dal lancio.