Wasteland 3, Closed Beta: in video un'ora di gameplay in 4K del GDR di inXile

Il terzo capitolo della serie Wasteland approderà sul mercato videoludico tra pochi mesi. Per consentire ai giocatori di ingannare l'attesa, il team di sviluppo ha però scelto di organizzare una Closed Beta di Wasteland 3.

Ora che questa fase di test ha preso ufficialmente il via, stanno iniziando a fare la propria comparsa in rete i primi video che mostrano in azione il titolo. In particolare, direttamente in apertura a questa news, potete trovare quasi un'ora di gameplay di Wasteland 3 in risoluzione 4K, acquisito su di un PC equipaggiato con le seguenti componenti tecniche:

RTX 2080 ti;

i9 9900K CPU;

16 GB DDR4 RAM;

Windows 10 64 Bit OS;

Il filmato offre la possibilità di dare un primo sguardo alle opzioni di personalizzazione e al sistema di combattimento attualmente implementati all'interno di Wasteland 3. Cosa ve ne pare?Ricordiamo che l'ultimo trailer di Wasteland 3 ha confermato ilcome data di uscita del gioco su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il GRD sarà inoltre disponibile nel catalogo Xbox Game Pass a partire dal Day One. Per maggiori dettagli in merito ai contenuti proposti danell'ambito di questa fase di test, vi segnaliamo che il nostro Tommaso "Todd" Montagnoli ha recentemente avuto modo di testare il titolo. Ve ne ha dunque parlato all'intero di un ricco provato della Beta di Wasteland 3 : buona lettura!