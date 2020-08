Wasteland 3: guida al Combattimento e alle strategie di Flanking

Le fasi di combattimento di Wasteland 3 si svolgono all’interno di mappe con una struttura a scacchiera, similmente a quanto accade nei titoli della serie XCOM. In questa guida vi spiegheremo alcuni trucchetti per utilizzare al meglio le meccaniche di aggiramento del nemico, in modo tale da sconfiggere più facilmente i vostri nemici.

Il combattimento in Wasteland 3 si presenta spesso molto brutale e spietato, costringendovi a ragionare e studiare a fondo ogni mossa per riuscire ad uscirne indenni: nella maggior parte dei casi, infatti, la vostra squadra di ranger si ritroverà a doversi scontrare contro gruppi di nemici più numerosi e con una maggiore potenza di fuoco a disposizione.

La tattica più efficace che potete utilizzare per evitare di essere sopraffatti è quella di aggirare costantemente i vostri nemici, in modo da accerchiarli e sconfiggerli grazie al fuoco incrociato e alle abilità speciali dei membri del vostro team. In questo modo riuscirete ad attaccarli nei loro punti deboli, bloccando le loro vie d’uscita e costringendoli a creare delle nuove strategie di combattimento per affrontarvi. Di conseguenza, attaccare il fianco dei vostri avversari, così come proteggere il vostro, è una strategia di vitale importanza per la vostra sopravvivenza durante i combattimenti di Wasteland 3.

Durante il vostro turno di combattimento, ogni personaggio della vostra squadra otterrà un certo numero di punti azione da utilizzare: potrete quindi spendere questi punti per muovervi, attaccare, oppure usare abilità e oggetti; una volta esauriti i punti azione di tutti i personaggi, il vostro turno terminerà automaticamente. Per aggirare i nemici, tutto quello che dovrete fare sarà spostare i membri della vostra squadra in posizioni di vantaggio, come alture o punti di osservazione elevati, oppure ancora dietro eventuali ripari in posizioni strategiche, che vi permettano di restare coperti mentre colpite i vostri avversari. In questo modo, riuscirete ad ottenere un grosso vantaggio sui vostri nemici, annullando i malus dell’inferiorità numerica e della minor potenza di fuoco, e sarete in grado di uscire indenni con molta più facilità da qualsiasi combattimento in Wasteland 3.

