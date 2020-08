Wasteland 3: guida al Reclutamento dei compagni di squadra

Il nuovo strategico di Inxile, Wasteland 3, è in arrivo domani 28 agosto su PC, disponibile fin dal lancio per tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass. Scopriamo in questa guida tutto quello che c’è da sapere sul reclutamento dei compagni da inserire all’interno del vostro team, per migliorare le capacità generali del vostro gruppo.

Durante l’avventura principale in Wasteland 3, incontrerete una lunga serie di personaggi stravaganti e compagni, che potrete reclutare ed accogliere tra i ranghi della vostra squadra per sfruttarne in azione le abilità e le caratteristiche. I compagni reclutabili si dividono in 3 categorie diverse: reclute controllabili dai giocatori; ranger personalizzati; compagni controllati dall’intelligenza artificiale. Ogni personaggio ha un background narrativo, inizia il gioco con un’arma dedicata e possiede alcune abilità; vediamo nel dettaglio quali sono le differenze tra le varie categorie.

Reclute Controllabili dai Giocatori

I personaggi appartantenti a questa categoria sono generalmente i più potenti e utili, nonché quelli con il background narrativo più solido; possono essere trovati e reclutati nel corso dell'avventura, il più delle volte tramite missioni o dialoghi dedicati.

Maresciallo Kwon - il Maresciallo Kwon è il primo personaggio reclutabile che incontrerete durante l’avventura di Wasteland 3, e si renderà disponibile per unirsi al vostro gruppo subito dopo che avrete ottenuto il controllo del Quartier Generale dei Ranger. Kwon è un personaggio con un background da Sceriffo , e il suo focus principale sono i fucili d’assalto ; le abilità iniziali sono Armi Automatiche, Sneaky Shit e Kiss Ass; queste ultime due sono abilità molto potenti, e grazie alla presenza di Kwon nel vostro team non dovrete assegnarle ai vostri ranger personalizzati.

Per quanto riguarda il sistema di moralità, il Maresciallo è un personaggio Buono , che lascerà la vostra squadra e potrebbe perfino diventare ostile nel caso commettiate degli atti vili, ad esempio uccidendo i civili.

Questo personaggio è un affidabile cecchino con un background da Autista , e inizia la partita con un fucile di precisione in dotazione, oltre ad un buon set di abilità: Fucile di Precisione, Meccanica, Pronto Soccorso e Animal Whisper.

Reclute Personalizzate

All’inizio del gioco, avrete la possibilità di scegliere se cominciare l’avventura con una coppia di protagonisti di default, oppure creare due personaggi da zero utilizzando la vostra fantasia e l’editor che il gioco vi metterà a disposizione. Più avanti nel corso della campagna, otterrete la capacità di reclutare ranger personalizzati in ogni momento, scegliendone quindi aspetto, caratteristiche e abilità. Se volete saperne di più sulla creazione di reclute personalizzate, consultare la nostra guida dedicata all’editor del gioco.

Compagni Controllati dall’IA

In molte occasioni, durante le fasi di combattimento di Wasteland 3 il vostro gruppo di ranger sarà supportato da alcuni compagni di fazione, la cui gestione verrà affidata completamente all’intelligenza artificiale. Grazie al loro aiuto sarete in grado di cavarvela in alcune situazioni davvero molto spinose, nonostante il più delle volte fungeranno poco più che da distrazione, senza applicare vere e proprie strategie complesse di combattimento.

Le tipologie più comuni di compagni sono gli animali, presenti all’interno del gioco sotto forma di diverse specie, ciascuna con le proprie caratteristiche: ogni personaggio con l’abilità di Animal Whisperer avrà la possibilità di interagire con gli animali che incontrerete all’interno del gioco, “reclutandoli” e facendosi seguire da uno di essi, sia sulla mappa che all’interno degli scontri con i nemici. Di conseguenza, sarete limitati ad avere un massimo di un animale per ogni ranger del gruppo con l’abilità di Animal Whisperer.

Maggiore Tomcat - il Maggiore Tomcat è un gatto che fa da mascotte al Team November; lo troverete durante il livello Ambush Site , e per “reclutarlo” avrete bisogno di un ranger con Animal Whisperer di livello 1. Non potrete più fare ritorno in questa zona, che è a tutti gli effetti un tutorial, quindi vi consigliamo di farvelo amico non appena ne avrete l’occasione.

- il Maggiore Tomcat è un gatto che fa da mascotte al Team November; lo troverete durante il livello , e per “reclutarlo” avrete bisogno di un ranger con Animal Whisperer di livello 1. Non potrete più fare ritorno in questa zona, che è a tutti gli effetti un tutorial, quindi vi consigliamo di farvelo amico non appena ne avrete l’occasione. Il Clone - completando la missione secondaria di Irv a Sans Lux Apartments , sbloccherete la possibilità di creare un clone, che sarà maschio o femmina a seconda del sesso del personaggio che interagirà con Irv. Questo compagno particolare potrà solamente colpire gli avversari in corpo a corpo, e quando morirà dovrete assicurarvi di raccogliere un componente chiamato Pink Goo dal suo cadavere, altrimenti non sarete in grado di creare altri cloni in futuro.

- completando la missione secondaria di , sbloccherete la possibilità di creare un clone, che sarà maschio o femmina a seconda del sesso del personaggio che interagirà con Irv. Questo compagno particolare potrà solamente colpire gli avversari in corpo a corpo, e quando morirà dovrete assicurarvi di raccogliere un componente chiamato dal suo cadavere, altrimenti non sarete in grado di creare altri cloni in futuro. Polly il Pappagallo - potrete incontrare questo pappagallo e il suo padrone, Six-Fingered Larry, fuori dalla tenda di The Bizarre’s Hopefuls , e potrete reclutarlo per 200$, oppure avendo un’abilità di Barter livello 5 o di Animal Whisperer livello 7.

- potrete incontrare questo pappagallo e il suo padrone, Six-Fingered Larry, fuori dalla tenda di , e potrete reclutarlo per 200$, oppure avendo un’abilità di Barter livello 5 o di Animal Whisperer livello 7. Provost - troverete questo personaggio dall’accento sudamericano in uno dei magazzini in The Warrens ; non il miglior compagno, poiché al momento in cui scriviamo l’intelligenza artificiale che lo gestisce ha ancora qualche difetto.

- troverete questo personaggio dall’accento sudamericano in uno dei magazzini in ; non il miglior compagno, poiché al momento in cui scriviamo l’intelligenza artificiale che lo gestisce ha ancora qualche difetto. Party Pal - Party Pal è la più grande ricompensa che riceverete una volta raggiunta la città di Denver ; trasferendo l’IA di Reagan a Machine Commune per ottenere questo robot-discoteca, irriverente e stravagante ma comunque piuttosto utile in combattimento.

- Party Pal è la più grande ricompensa che riceverete una volta raggiunta la città di ; trasferendo l’IA di Reagan a per ottenere questo robot-discoteca, irriverente e stravagante ma comunque piuttosto utile in combattimento. Tasso del Miele - la zona chiamata Massacre Site si presenterà ai vostri occhi piena zeppa di cadaveri; sulla scena si aggira un tasso, che potrà essere reclutato per diventare parte del vostro team nel caso in cui abbiate un personaggio con l’abilità Animal Whisperer almeno al livello 9. Questa creatura è unica , e non ne esistono quindi altre simili in tutto il gioco, ma bilancia la sua rarità con un attacco critico che infligge una quantità enorme di danni.

- la zona chiamata si presenterà ai vostri occhi piena zeppa di cadaveri; sulla scena si aggira un tasso, che potrà essere reclutato per diventare parte del vostro team nel caso in cui abbiate un personaggio con l’abilità Animal Whisperer almeno al livello 9. Questa creatura è , e non ne esistono quindi altre simili in tutto il gioco, ma bilancia la sua rarità con un che infligge una quantità enorme di danni. Bisonte - i bisonti sono animali potenti e resistenti, e avrete la possibilità di reclutarne uno per la vostra squadra al Knox Bison Ranch : per trovare questo luogo dovrete completare una missione secondaria di Cannibal Jamboree , e successivamente aiutare gli abitanti del ranch per essere ricompensati con il bisonte.

- i bisonti sono animali potenti e resistenti, e avrete la possibilità di reclutarne uno per la vostra squadra al : per trovare questo luogo dovrete completare una missione secondaria di , e successivamente aiutare gli abitanti del ranch per essere ricompensati con il bisonte. Pollo Cyborg - i polli cyborg richiedono generalmente l’abilità Animal Whisperer a livello 4 o 5 per unirsi al vostro gruppo di ranger, e possono essere trovati in molte zone diverse del gioco.

