Wasteland 3: inXile pubblica un teaser trailer per San Valentino

Nonostante il rinvio di Wasteland 3, gli sviluppatori di inXile Entertaiment puntano ancora forte sul gioco, e non hanno perso l'occasione per aggiornare i fan sullo stato dei lavori, omaggiandoli anche di un nuovo trailer che celebra il giorno di San Valentino.

Perché ok che è la festa degli innamorati, ma non è forse amore quello che proviamo nei confronti dei videogiochi? Sdolcinatezze a parte, potete guardare il video come di consueto in cima alla nostra news.

Wasteland 3 è il terzo capitolo della serie, ed è sviluppato dagli autori di Torment: Tides of Numenera. Si tratta di un gioco di ruolo con combattimenti a squadre e di stampo strategico, e una forte attenzione alla componente narrativa. L'ambientazione sono le lande selvagge e innevate del Colorado, dove la sopravvivenza è tutt'altro che semplice, e i giocatori dovranno affrontare anche delle sfide e prendere delle decisioni etiche e morali, che cambieranno il mondo di gioco.

È possibile giocare anche insieme ad un amico in un multiplayer sincrono o asincrono. Wasteland 3 sarà disponibile su PS4, Xbox One e PC dal 19 Maggio 2020. Nell'attesa, potete dare un'occhiata sul nostro sito alla nostra anteprima di Wasteland 3.

Cosa vi attendete dal nuovo titolo di inXile e Deep Silver?