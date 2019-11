Wasteland 3: inXile ringrazia Microsoft per il tempo di sviluppo supplementare

Intervistato da GamesRadar, il CEO di inXile Brian Fargo ha voluto ringraziare pubblicamente la divisione Xbox di Microsoft e i vertici degli Xbox Game Studios per il supporto ricevuto nella decisione di rimandare l'uscita di Wasteland 3 alla primavera del 2020.

Ritornando sulla dolorosa decisione del rinvio di Wasteland 3, e sulle motivazioni che hanno indotto i suoi autori e Microsoft a decidere per lo slittamento di sei mesi della data di commercializzazione prevista, l'amministratore delegato della software house californiana ha spiegato che "il tempo è sempre l'elefante nella stanza per chi sviluppa videogiochi. Puoi parlare con i protagonisti del settore, che si tratti di Rockstar o Blizzard, ma riceverai sempre la stessa risposta e ti diranno che è il tempo il fattore più importante nello sviluppo".

A detta di Brian Fargo, la necessità di rientrare nelle tempistiche di sviluppo influisce in maniera profonda su ogni aspetto dei moderni videogiochi: "Pensiamo a realizzare un titolo tenendo conto del tempo a disposizione e dobbiamo gestirlo in maniera molto stringente, per quello cerchiamo di ottenere sempre dai tre ai sei mesi in più per occuparcene. Per un team come il nostro, sei mesi possono fare tutta la differenza del mondo, come il giorno e la notte. Sei mesi in più di tempo hanno l'effetto di una media voto di 10 su Metacritic per noi".

Grazie alla decisione di Microsoft e inXile, e all'avvincente trailer di Wasteland 3 dell'X019, sappiamo che l'ambizioso gioco di ruolo strategico con visuale dall'alto arriverà il 19 maggio del 2020 su PC, Xbox One e PS4, con approdo immediato nella ludoteca virtuale degli abbonati a Xbox Game Pass.