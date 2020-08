Wasteland 3: il nuovo trailer presenta la modalità cooperativa per due giocatori

Il momento di uno dei giochi di ruolo più attesi dell'anno sta per arrivare e la dalla prossima settimana i giocatori potranno mettere le mani su Wasteland 3. Gli sviluppatori di inXile hanno pubblicato un nuovo trailer che mette in risalto il multiplayer cooperativo del gioco.

Il nuovo trailer cinematografico di Wasteland 3 offre la possibilità di dare un primo sguardo al gameplay cooperativo per due giocatori mostrando il funzionamento della modalità multiplayer senza scendere nei dettagli. inXile ha tuttavia fornito alcune informazioni sulla co-op già in precedenza svelando che il GDR supporterà la modalità per due giocatori per tutto l'arco della campagna, senza nessuna limitazione in termini di narrazione. Inoltre, il vasto immaginario di Wasteland 3 sarà condiviso da entrambi i giocatori senza alcun tipo di vincolo reciproco: questo significa che un giocatore potrà ingaggiare battaglia mentre l'altro, dalla parte opposta del mondo di gioco, starà tranquillamente commerciando in armi. La progressione avverrà indipendentemente dal fatto che tutti i giocatori siano coinvolti.

Gli sviluppatori hanno poi confermato di essere al lavoro su un importante aggiornamento, in arrivo dopo il lancio, che introdurrà il Permadeath. Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Wasteland 3 uscirà il 28 agosto per PC e Xbox One, incluso nel Game Pass e per PS4.