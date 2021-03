Wasteland 3: il nuovo update introdurrà il permadeath e il respec delle abilità

InXile Entertainment torna a parlare di Wasteland 3, e lo fa assicurando che la nuova patch del tactical RPG introdurrà alcune delle feature a lungo richieste da parte dei fan della serie.

Come spiegato dal team di sviluppo, l'aggiornamento 1.3.3 di Wasteland 3 vedrà l'aggiunta del Permadeath, una funzionalità aggiuntiva che potrebbe darvi pane per i vostri denti se siete dei giocatori particolarmente incalliti della serie. La morte permanente, una volta attivata, non sarà più rimovibile all'interno della partita. Se deciderete di giocare in questa modalità hardcore, qualora non doveste riuscire a rianimare un membro della vostra squadra nel numero prestabiito di round, lo perderete per tutto il resto dell'avventura. Gli oggetti che il personaggio possedeva saranno trasferiti immediatamente nell'inventario condiviso del team. Ovviamente, perdere tutti i Ranger si tradurrà in una schermata di Game Over definitiva.

Oltre a questo, sarà introdotto anche il respec, uno strumento utile in caso vogliate decidere di cambiare la build di un personaggio in particolare, per renderlo più utile nei confronti del vostro party. I primi due respec saranno gratuiti (dal terzo dovrete versare la somma di 3.000 dollari in-game) e consentiranno di riassegnare da zero le abilità dei vostri Ranger.

Attualmente, gli sviluppatori non hanno ancora comunicato data e orari di pubblicazione della patch, ma sappiamo che sarà distribuita entro la prima metà del mese di marzo. Intanto, InXile, tra le software house facenti parte degli Xbox Game Studios, sta segretamente lavorando ad un nuovo RPG dalla grafica impressionante, molto probabilmente destinato a debuttare su PC Windows e Xbox Series X|S.