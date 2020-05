Wasteland 3: il nuovo video di inXile accompagna i giocatori alla scoperta del GDR

Gli sviluppatori di inXile tornano a parlare dei punti di forza del loro GDR nel primo videodiario dedicato a Wasteland 3. Il filmato mostra la caratterizzazione del party e svela l'importanza delle scelte che verranno effettuate in-game.

Come spiegato nel lungo filmato dagli sviluppatori di inXile Entertainment la caratterizzazione dei personaggi e del party giocherà un ruolo chiave all'interno di Wasteland 3. Ogni personaggio è stato infatti pensato per espletare delle particolari funzioni e per svolgere un preciso ruolo nell'ambito degli scontri proposti dal gioco. In questo senso anche la scelta delle skill e la progressione di ogni singolo membro della squadra determinerà in modo sostanziale le strategie da seguire in battaglia.

In questo senso il gioco offrirà la possibilità di scegliere dei particolari set di personaggi, ognuno dei quali con caratteristiche precise, che permetterà ai giocatori di gettarsi direttamente nell'azione. Gli sviluppatori hanno poi posto l'accento sull'importanza delle munizioni, che andranno utilizzate con saggezza, nonché sulle varie armi melee che saranno rese disponibili durante la campagna.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Wasteland 3 è stato recentemente rimandato a causa del coronavirus e che la nuova data di uscita è fissata per il 28 agosto su PC, Xbox One e PlayStation 4.