Wasteland 3: ottimi risultati per il nuovo GDR, ecco i voti della critica internazionale

L'imminente arrivo del nuovo gioco di ruolo di inXile è stato preceduto dall'ottima accoglienza della stampa specializzata internazionale. Wasteland 3 ha infatti ricevuto ottimi voti, coronando la bontà del lavoro svolto dagli sviluppatori.

Sulla base delle recensioni e dei punteggi pubblicati oggi dalle migliori testate videoludiche nazionali ed internazionali, Wasteland 3 ha attualmente raggiunto una media di 86 punti su Metacritic e di 84 su Opencritic, segno che il lavoro svolto dai ragazzi di inXile sull'ultimo capitolo della serie ha dato i suoi frutti. I voti registrati dal nuovo GDR post-apocalittico sui vari siti specializzati sono infatti mediamente molto alti. Eccone alcuni esempi:

PCGamesN 9/10

Eurogamer: Raccomandato

PCGamer 84/100

GamesRadar 4/5

Windows Central 5/5

Trusted Reviews 4/5

Shack News 9/10

Wccftech 9/10

Screen Rant 4/5

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Wasteland 3 uscirà il 28 agosto per PC, PlayStation 4 e Xbox One e sarà incluso nel Game Pass per Xbox e PC. Sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Wasteland 3 a cura di Daniele D'Orefice.