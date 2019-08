Wasteland 3 sarà presente alla Gamescom in forma giocabile

inXile Entertainment e Deep Silver hanno annunciato con una breve nota stampa che Wasteland 3 sarà presente alla Gamescom di Colonia, in programma dal 20 al 24 agosto. Per l'occasione il publisher presenterà la prima demo giocabile del terzo episodio della saga.

"Koch Media, Deep Silver e inXile entertainment invitano tutti i visitatori della Gamescom di quest’anno a provare per la prima volta la demo dell’RPG tattico Wasteland 3. Creato da Brian Fargo e dal suo team di inXile, la demo porterà i giocatori nei deserti congelati del Colorado per affrontare una delle missioni secondarie del gioco. Tutti i giocatori che parteciperanno allo show potranno provare Wasteland 3 nell’area Deep Silver and Friends nella Hall 9 dal 20 al 24 agosto. Tutti i visitatori potranno incontrare alcuni fantastici cosplayer post-apocalittici e scattare foto con un'auto adatta a qualsiasi tipo di minaccia di Wasteland. E chissà, lo stesso Brian Fargo potrebbe trovare il tempo di incontrare e salutare i fan che si godono la demo."

Una bella occasione per provare in anteprima Wasteland 3, disponibile durante la primavera 2020 su PC, Mac OS, Linux, PlayStation 4 e Xbox One, in questo caso scaricabile sin dal day one da Xbox Game Pass.