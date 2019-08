Wasteland 3: l'RPG di InXile si mostra in un nuovo gameplay trailer

Nel corso del nuovo evento Inside Xbox, Microsoft è tornata a mostrare in azione Wasteland 3, il nuovo capitolo della serie RPG strategica sviluppato da InXile Entertainment e atteso per il prossimo anno.

Il nuovo trailer di Wasteland 3, a cui potete dare uno sguardo in cima alla notizia, ci consente di dare uno sguardo più approfondito alle meccaniche di gameplay della nuova iterazione della serie. Particolare attenzione viene posta sul sistema di combattimento tattico, ma possiamo anche ammirare le ambientazioni in cui muoveremo le nostre forze militari, tra cui troviamo sia edifici al chiuso sia delle tanto desolanti quanto affascinanti distese innevate. C'è inoltre anche spazio per mostrare fugacemente il sistema di equipaggiamento ed alcuni dei personaggi tramite cui verranno narrate le vicende del gioco.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Wasteland 3 sarà pubblicato su PC, PS4 e Xbox One durante la primavera del 2020. In attesa che il titolo faccia il suo debutto ufficiale, potete intanto prendere parte all'Alpha che si terrà a partire da mercoledì 21, e che vi darà un sostanzioso assaggio del combat system del gioco. I fortunati partecipanti della GamesCom 2019 di Colonia potranno già provare personalmente il titolo, che sarà presente in fiera in forma giocabile.