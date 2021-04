Wasteland 3: svelata in video l'espansione narrativa The Battle of Steeltown

Dopo essersi premurati di annunciare il loro impegno su un GDR nextgen per Xbox dalla grafica pazzesca, gli autori di InXile Entertainment presentano ufficialmente The Battle of Steeltown, la prima espansione maggiore per l'avventura ruolistica post-apocalittica Wasteland 3.

Il DLC vedrà i Ranger attraversare il complesso industriale di Steeltown per completare una serie tutta nuova di missioni e attività secondarie, sia da soli che in cooperativa. Nella cornice di questa ambientazione inedita, il team di InXile promette di evolvere l'esperienza di gioco attraverso un sistema di combattimento tattico ancora più stratificato, con elementi originali come le armi non letali, gli scudi elementali e gli effetti di stato cumulativi.

Sul fronte dei contenuti, è poi prevista l'aggiunta di nuove tipologie di nemici, come pure di armi inedite, di armature ancora più insolite e di PNG con cui interagire nel prosieguo dell'avventura. Il tutto, sotto l'attenta supervisione musicale di Mary Ramos e del compositore Mark Morgan.

La commercializzazione di The Battle of Steeltown è prevista per il 3 giugno 2021 su PC, PS4, Xbox One (come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in retrocompatibilità) al prezzo indicato su Steam di 13,99 dollari. Insieme a questo importante DLC, i ragazzi di InXile promettono di lanciare la patch 1.4.0 per "introdurre tante nuove funzionalità interessanti". In attesa di saperne di più, vi lasciamo al video della prossima espansione e, qualora ve la foste persa, alla nostra recensione del GDR vecchia scuola Wasteland 3.