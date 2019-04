Wasteland 3, lo sviluppo entra nel vivo: inXile cerca un Senior Writer

A dispetto dell'acquisizione di inXile da parte di Microsoft e dell'inevitabile coinvolgimento della compagnia in nuovi progetti collegati alla next-gen, i vertici della software house californiana confermano lo sviluppo di Wasteland 3 per mantenere la parola data agli appassionati di questa storica serie ruolistica.

Scorrendo le pagine del sito ufficiale di inXile Entertainment possiamo infatti notare l'apertura di una nuova scheda che riporta un bando per l'assunzione di un Senior Writer e di un Lead Designer.

Le figure professionali di chi deciderà di candidarsi per ricoprire questi importanti ruoli nel team di sviluppo di Wasteland 3 dovranno dimostrare di essere in possesso di specifiche competenze videoludiche, manageriali e di gestione del personale, con una comprovata esperienza nel settore e, nel caso del Senior Writer, con la capacità di realizzare canovacci narrativi in grado di intrecciare senza soluzione di continuità le missioni della campagna principale alle attività secondarie legate alla componente free roaming e agli immancabili dialoghi con i PNG.

Gli ultimi annunci di lavoro pubblicati da inXile, in ogni caso, ci inducono a credere che il progetto di Wasteland 3 si farà attendere ancora a lungo: l'uscita del titolo, e il conseguente ritiro del boss Brian Fargo, potrebbe perciò avvenire nel 2020 inoltrato su PC, Xbox One e PlayStation 4.