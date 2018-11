Wasteland 3 e The Bard's Tale 4 arriveranno su PS4 nonostante l'acquisizione di InXile

Dopo l'annuncio dell'acquisizione di InXile da parte di Microsoft, in tanti si sono domandati se Wasteland 3 e The Bard's Tale 4 sarebbero arrivati su Playstation 4, come promesso in un primo momento.

Eurogamer ha posto la medesima domanda direttamente a Brian Fargo, fondatore della software house. Riguardo Wasteland 3, lo sviluppatore ha confermato senza alcuna esitazione che il gioco arriverà anche su Playstation 4, mentre per quanto riguarda The Bard's Tale 4 ha dichiarato: "Penso di sì. L'unica ragione per cui sto esitando è che adesso non ricordo cosa avevamo promesso inizialmente. So che abbiamo detto che sarebbe arrivato su console. [...] Se abbiamo specificato che sarebbe arrivato su PS4, allora arriverà. Non sto cercando di evitare di rispondere, non ricordo davvero. Manterremo le promesse fatte, Microsoft è d'accordo con noi". Segnaliamo che nei mesi scorsi InXile aveva confermato ufficialmente che The Bard's Tale 4 sarebbe approdato anche su PS4, dunque anche gli utenti in possesso della console di Sony potranno acquistare il gioco.

Ricordiamo ai lettori di Everyeye che nel corso dell'X018, Microsoft ha annunciato di aver acquisito anche Obsidian Entertainment, autori di Fallout New Vegas, South park The Stick of Truth, Tyranny e Pillars of Eternity 1 e 2.