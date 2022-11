Wasteland 4 è già in sviluppo? Microsoft rinnova il marchio del GDR di inXile

Le alte sfere di Microsoft non hanno alcuna intenzione di abbandonare l'IP di Wasteland: a darne conferma sono gli stessi rappresentanti della casa di Redmond con il rinnovo del marchio della serie acquisita da inXile nel 2018, contestualmente all'ingresso della software house californiana negli Xbox Game Studios.

L'ufficio statunitense preposto alla registrazione dei brevetti rende noto che Microsoft Corporation intende rinnovare il marchio di Wasteland e, con esso, ogni diritto di sfruttamento commerciale dell'IP in settori come i videogiochi, i gadget e l'industria dell'intrattenimento in generale.

L'acclarata appartenenza dell'IP di Wasteland da parte di Microsoft dovrebbe rendere quasi automatico il processo di certificazione della richiesta avanzata dalla casa di Redmond. Ben diverso è invece il discorso delle valutazioni degli enti antitrust internazionali per l'affare imbastito con Activision per il controllo delle sussidiarie e delle proprietà intellettuali del noto publisher americano, basti pensare all'ultimo report del New York Post sui rischi del blocco dell'accordo Activision-Microsoft.

Tornando al tema della notizia, è bene riprendere le dichiarazioni condivise nei giorni scorsi da Matt Booty: il massimo referente degli Xbox Game Studios si è detto sbalordito dalla nuova esclusiva Xbox di inXile e ha lodato l'impegno profuso dal team diretto da Brian Fargo.