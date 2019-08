Wasteland: approfondiamo il gameplay della Gamescom nella nostra Video Anteprima

Wasteland 3 di inXile si presenta alla Gamescom con una demo giocabile che ci ha permesso di approfondire alcuni aspetti di questo interessante progetto.

Dopo aver avuto l'occasione di poterla testare per circa una trentina di minuti, in compagnia del Game Director Tim Campbell, il team di Everyeye è pronto a condividere le proprie impressioni su quanto visto. A parlarvene nel dettaglio è il nostro Tommaso "Todd" Montagnoli, nella Video Anteprima dedicata che trovate direttamente in apertura a questa news. Tra gli argomenti affrontati, il livello di resa grafica, l'ambientazione e le meccaniche di gameplay che caratterizzeranno Wasteland 3. Insomma, un'ampia mole di informazioni sul titolo in sviluppo presso gli studi di InXile Entertainment: non ci resta dunque che augurarvi una buona visione!



Il nuovo capitolo della serie RPG a componente strategica è stato tra i protagonisti della speciale puntata di Inside Xbox trasmessa dalla Casa di Redmond in occasione della Gamescom 2019. Nel corso dell'evento, infatti, è stato mostrato al pubblico un interessante gameplay trailer di Wasteland 3. Vi ricordiamo inoltre che in seguito ad un posticipo, il gioco è ora atteso per la primavera del 2020, su PC, Playstation 4 ed Xbox One. Recentemente, il team di sviluppo ha reso noti i requisiti di sistema per la versione PC di Wasteland 3.