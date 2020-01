Wasteland Remastered: inXile ha pubblicato il trailer di lancio dello storico RPG

inXile Entertainment ha pubblicato il trailer per Wastleland Remastered, la versione rimasterizzata del classico RPG post-apocalittico che uscì nel lontanissimo 1988 su Commodore 64 e PC. Il gioco uscirà il 25 febbraio su PC e Xbox One grazie all'Xbox Game Pass.

Con Wasteland 2 che ha saputo coltivare una vasta community e il prossimo arrivo di Wasteland 3, non poteva esserci occasione migliore per proporre una versione più attuale del primo capitolo della serie, così da permettere ai giocatori più giovani di vivere l'esperienza dell'originale Wasteland. Il trailer mostra un bombardamento atomico che sconvolge la terra e prosegue con le ricadute che le radiazioni hanno lasciato sull'umanità, tra tempeste radioattive e mutanti di vario genere.

Infine viene mostrata una breve sequenza di gameplay che evidenzia alcuni combattimenti del gioco, il design dei personaggi e i dialoghi. Sia la grafica che il gameplay di Wasteland Remastered sono stati sapientemente conservati per rendere ancora più "vera" l'esperienza ruolistica che ha caratterizzato la fine degli anni '80. Un ottimo modo di avvicinarsi alla serie in vista del prossimo Wasteland 3 (di cui trovate la nostra anteprima qui) previsto per il 19 maggio su Xbox One, PC e PlayStation 4.