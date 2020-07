Watch Dogs 2 gratis il 12 luglio guardando Ubisoft Forward, come funziona?

Il publisher francese ha annunciato che gli spettatori che guarderanno l'evento Ubisoft Forward del 12 luglio riceveranno una copia di Watch Dogs 2 gratis. Non ci sono però molti altri dettagli in merito, proviamo quindi a fare chiarezza.

La compagnia ha fatto sapere che il regalo sarà riservato a coloro che guarderanno la trasmissione e avranno un profilo Uplay attivo. Non è chiaro se il bonus sarà esclusivo per gli spettatori su Twitch o se potranno riscattare il gioco anche coloro che seguiranno Ubisoft Forward su YouTube o tramite altri canali. Non sappiamo se il regalo sia legato ai Twitch Drops o se durante la trasmissione Ubisoft rivelerà i dettagli per procedere con il download, vi aggiorneremo non appena avremo novità in merito.

Quasi sicuramente Watch Dogs 2 sarà gratis solo su PC, il messaggio di Ubisoft non specifica le piattaforme di destinazione ma il fatto che venga richiesto il login a Uplay farebbe pensare al regalo della sola versione Windows, senza dover necessariamente "passare" da Microsoft e Sony per le dovute autorizzazioni.

Ricordiamo che seguiremo Ubisoft Forward domenica 12 luglio dalle 19:00 sul canale Twitch di Everyeye.it, lo show inizierà alle 21:00 ma noi saremo in diretta due ore prima per il pre show, al termine dell'evento potrete leggere i nostri giudizi sulle prove di Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion.