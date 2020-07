Watch Dogs 2 gratis: seguite Ubisoft Forward insieme a noi su Twitch per averlo in regalo

Il publisher francese ha annunciato che gli spettatori che guarderanno l'evento Ubisoft Forward del 12 luglio riceveranno una copia di Watch Dogs 2 gratis. Come funziona? Facciamo chiarezza.

Per ottenere una copia di Watch Dogs 2 gratis per PC vi basterà seguire lo show Ubisoft Forward sul canale Twich di Everyeye.it domenica 12 luglio dalle 19:00 (orario di inizio della mini maratona), l'evento vero e propio inizierà alle 21:00 mentre il pre show inizierà alle 20:30. I Twitch Drops saranno attivi sul nostro canale, collegando il vostro profilo Twitch all'account Uplay e guardando la trasmissione per almeno un minuto otterrete il gioco completo, continuando a seguire lo show accumulerete "minuti di visione" e potrete sbloccare ulteriori bonus non ancora specificati dal publisher, un motivo in più per restare sintonizzati per tutta la durata della diretta.



Requisito fondamentale per ottenere la ricompensa è quello di collegare l'account Twitch e il proprio profilo Uplay, ecco come fare:

Registratevi al programma Twitch Drop di Ubisoft

Effettuare login con il proprio account Twitch e cliccare su Autorizzo

Accedere con l'account Ubisoft e cliccare su Attiva il mio account

Appuntamento quindi domenica 12 luglio per seguire insieme lo show Ubisoft Forward e! Al termine dell'evento potrete leggere le nostre impressioni su Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion , due dei giochi più attesi dei prossimi mesi.