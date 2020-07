Watch Dogs 2 gratis con Ubisoft Forward: ecco quando riceverete il gioco

Ubisoft ha legato l'evento del 12 luglio ai Drop di Twitch, regalando Watch Dogs 2 per PC gratis e altre ricompense agli spettatori, tra cui DLC di Assassin's Creed Valhalla e Tom Clancy's The Division 2. Non avete ancora ricevuto nulla? Non preoccupatevi.

Data l'altissima affluenza ed il gran numero di utenti connessi, i server di Ubisoft hanno avuto qualche problemino durante lo show ma state tranquilli perchè la casa francese ha assicurato che darà le ricompense dei Twitch Drops a tutti. Nel caso di Watch Dogs 2, la distribuzione inizierà oggi, lunedì 13 luglio, dunque da questa mattina e nelle prossime ore dovreste trovare il gioco nella vostra libreria Uplay, pronto per essere riscattato in qualsiasi momento.

Ricordiamo che non si tratta di una prova gratuita o di una offerta a tempo, tutti coloro che hanno guardato almeno un minuto dell'evento Ubisoft Forward legando il proprio profilo Uplay con l'account Twitch riceveranno il gioco completo utilizzabile liberamente e senza alcun limite.

Un gustoso antipasto in attesa di Watch Dogs Legion, in arrivo il 29 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, in seguito su PlayStation 5 e Xbox Series X.