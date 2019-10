Watch Dogs 2 sembra GTA 5 con la nuova mod che lo trasforma in prima persona

Quasi a voler esorcizzare l'attesa per il lancio di Watch Dogs Legion, il modder HeySlickThatsMe ritorna nella San Francisco digitale di Watch Dogs 2 per realizzare un tool gratuito che consente agli emuli di Marcus Holloway di rigiocare l'avventura a mondo aperto di Ubisoft con una visuale in prima persona.

La mod in questione cambia prospettiva (letteralmente!) al kolossal sandbox di Ubi per consentirci di rivivere l'intera storia della campagna principale attraverso una telecamera in soggettiva. Come spiega l'autore di questo progetto, modificare l'inquadratura per spostarla dalla terza alla prima persona non è stato affatto semplice, da qui la richiesta di comprensione a coloro che decideranno di scaricarla gratis su NexusMods e incapperanno negli inevitabili bug e glitch della versione in Beta della sua mod.

Con i futuri aggiornamenti, lo sviluppatore dilettante promette di risolvere i problemi e gli artefatti grafici più evidenti, migliorando al contempo le animazioni delle braccia del protagonista e il sistema di mira per facilitare l'implementazione successiva della visuale in soggettiva anche nelle sessioni di guida.

Nelle immagini che trovate in calce alla notizia potete avere un piccolo assaggio dell'esperienza FPS "simile a GTA 5" offerta dalla mod in prima persona di Watch Dogs 2. Prima di lasciare a voi ogni commento ulteriore, vi rimandiamo alla lettura della nostra recensione di Watch Dogs 2 e ricordiamo agli appassionati della serie free roaming dedicata agli hacker del gruppo DedSec che il prossimo titolo della saga, Watch Dogs Legion, uscirà il 6 marzo 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.