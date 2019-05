Watch Dogs 3: un leak svela nuovi dettagli sul gioco Ubisoft

Rimbalzano tra NeoGAF e Reddit nuovi rumor di Watch Dogs 3, che secondo alcuni leak potrebbe essere annunciato il 24 maggio con un trailer e poi mostrato in azione all'E3 di Los Angeles, durante la conferenza Ubisoft del 10 giugno.

Come sappiamo, la protagonista del gioco dovrebbe chiamarsi Sarah, ragazza per metà asiatica e per metà inglese (proprio l'Inghilterra farà da sfondo alle vicende narrate nel gioco) dipendente di un'organizzazione antiterroristica. Il suo compito, eliminare dall'interno una pericolosa banda di hacker, la fonte fa sapere che le armi letali non saranno presenti in Watch Dogs 3 e sarà potrà utilizzare solamente manganelli, mazze, martelli e altri oggetti di questo tipo per difendersi, ma non spade e pistole.

Watch Dogs 3 migliorerà anche le dinamiche parkour viste in Watch Dogs 2, con la possibilità di utilizzare uno skateboard per muoversi, inoltre alcune missioni secondarie dovrebbe essere incentrate sull'eliminazione delle Crack House, abitazioni dedite alla produzione, alla vendita ed al consumo di stupefacenti. Infine, si parla di un setting maggiormente "Cyberpunk" rispetto al passato.

Il nuovo gioco Ubisoft dovrebbe uscire a novembre su piattaforme non meglio confermate ma che verosimilmente comprenderanno PC, PS4, PS4 PRO, Xbox One e Xbox One X, non sappiamo se Watch Dogs 3 arriverà anche su Nintendo Switch.