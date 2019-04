Watch Dogs 3 a Londra? Anche Jason Schreier di Kotaku sembra confermarlo

Watch Dogs 3 non è ancora stato confermato ufficialmente da Ubisoft, ma dei rumor al riguardo circolano da un bel po' di tempo ormai. Lo scorso febbraio la casa francese ha ha registrato il marchio, e poco dopo sono emersi in rete delle indiscrezioni sulla possibile ambientazione: Londra.

Indizi sulla capitale britannica potevano essere rinvenuti anche in Watch Dogs 2, tra l'altro (furono introdotti con una patch). Ebbene, l'argomento sulla location è tornato nuovamente alla ribalta in seguito ad una dichiarazione di Jason Schreier di Kotaku. Nell'ambito di un recente articolo incentrato sul presunto Assassin's Creed: Kingdom, che sembrerebbe ambientato all'epoca dei Vichinghi, il celebre giornalista ha affermato con una certa sicurezza che le vicende di Watch Dogs 3 si svolgeranno a Londra. Schreier non ha aggiunto altre informazioni, limitandosi a gettare un sassolino e lasciare i fan in preda alla curiosità.

I tempi sembrano essere ormai maturi per l'annuncio di Watch Dogs 3, un evento che avrebbe senza dubbio tutte le carte in regola per rappresentare uno dei fiori all'occhiello della conferenza E3 2019 di Ubisoft. Il primo capitolo della serie era ambientato a Chicago, mentre il suo seguito ha portato tutti gli hacker in erba in quel di San Francisco. Il setting londinese, quindi, sancirebbe il debutto del franchise nel Vecchio Continente. Cosa ne pensate? Vi riterreste soddisfatti in tal caso?