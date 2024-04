Watch Dogs 4 non s'ha da fare: 'La serie è morta e sepolta', per un insider

Dopo aver negato la presenza di Cillian Murphy in Far Cry 7, il sedicente insider di Ubisoft conosciuto sui social come 'J0nathan' sostiene che il colosso videoludico francese abbia deciso di accantonare definitivamente la serie di Watch Dogs.

"Watch Dogs è da considerarsi morto e sepolto", chiosa la sedicente 'gola profonda' sui social prima di svelare quello che, a suo dire, sarebbe il motivo addotto dai vertici del publisher e sviluppatore transalpino nel ritenere ormai conclusa l'esperienza interattiva offerta da questa serie free roaming.

Stando a quanto sostenuto da J0nathan, le alte sfere di Ubisoft avrebbe deciso di accantonare l'IP a causa dell'insuccesso commerciale di Watch Dogs Legion, approdato nella seconda metà del 2020 su PC, PS4 e Xbox One per poi vedere la luce a fine anno come titolo di lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X|S: i mancati obiettivi raggiunti dalle vendite del terzo capitolo 'maggiore' della serie avrebbero comportato anche la fine dello sviluppo di un battle royale che, a detta dell'insider, sarebbe stato "davvero originale", senza però fornire ulteriori dettagli sugli aspetti più dirimenti del sistema di gioco e sulle funzionalità multiplayer previste da questo misterioso titolo ormai accantonato.

In attesa di un chiarimento da parte di Ubisoft, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Watch Dogs Legion, un esercito di hacker pronto alla guerra.

